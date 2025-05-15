Венгрия сбила на своей территории украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве Венгрии беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об инциденте со ссылкой на источники в разведке сообщает будапештская газета Magyar Hirlap.

На минувшей неделе радары венгерских сил ПВО зафиксировали пересечение государственной границы дроном со стороны Украины, после чего он был сбит.

Власти страны пока никак не прокомментировали данный инцидент. По мнению источников издания, ЧП связано с продолжающимся конфликтом между украинскими и венгерскими спецслужбами.

Ранее сообщалось о том, Венгрия и Словакия впервые поддержали санкции против России.