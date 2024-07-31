Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар возмездия по Израилю
Фото: [unsplash.com]
Иран собирается мстить за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Иранский лидер Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю, выяснила газета The New York Times.
В Иране не собираются оставлять без ответа убийство Исмаила Хании в Тегеране, произошедшее 31 июля в резиденции. Туда он прибыл для участия в инаугурации нового президента, но был убит, как полагает иранская сторона, ЦАХАЛ и США.
«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране <...> Хании», — говорится в публикации.
Иранский журналист Хасан Мафи вместе с этим написал в соцсети, что Западу пора выводить своих силы из Палестины. По его словам, у Америки остался последний шанс, чтобы выйти из игры.
Ранее сообщалось о том, что политолог Корнилов объяснил возможные последствия убийства Хании для Тегерана и Ближнего Востока в целом.