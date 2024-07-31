Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар возмездия по Израилю

В Иране не собираются оставлять без ответа убийство Исмаила Хании в Тегеране, произошедшее 31 июля в резиденции. Туда он прибыл для участия в инаугурации нового президента, но был убит, как полагает иранская сторона, ЦАХАЛ и США.

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране <...> Хании», — говорится в публикации.

Иранский журналист Хасан Мафи вместе с этим написал в соцсети, что Западу пора выводить своих силы из Палестины. По его словам, у Америки остался последний шанс, чтобы выйти из игры.

Ранее сообщалось о том, что политолог Корнилов объяснил возможные последствия убийства Хании для Тегерана и Ближнего Востока в целом.