Верховный суд Британии отказался считать трансгендеров женщинами

Верховный суд Великобритании постановил, что трансгендеров* нельзя считать женщинами и распространять на них те квоты, которые имеются для женской половины общества. О решении суда сообщила газета The Guardian.

Ранее суд Эдинбурга постановил, что трансгендеры могут пользоваться всеми теми квотами, которые существуют для женщин. После этого группа «За женщин Шотландии» решила опротестовать это постановление. Она подала иск в Верховный суд.

«Единогласное решение суда состоит в том, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — указали журналисты.

Таким образом, судьи вынесли решение, что женщинами могут считаться только те, кто биологически относится к этому полу.

Ранее появились сообщения, что в России подготовлена законодательная инициатива, согласно которой интересы людей в суде смогут представлять только профессиональные защитники. По мнению эксперта Людмилы Айвар, адвоката можно привлечь к ответственности и решить вопрос о возврате денежных средств за некачественное оказание юридической помощи, в отличие от юридических компаний.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.