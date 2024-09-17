Верховный суд отклонил жалобу Галкина на статус иноагента

Жалоба была подана на отказ в исключении из соответствующего реестра.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде.

В конце мая Вторая кассационная инстанция также отказалась удалить Галкина из реестра иностранных агентов.

Его адвокат Екатерина Зубань заявила, что это решение нарушает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин не занимался и не занимается политикой, а критика государственных органов не относится к политической деятельности.

Она также подчеркнула, что Галкин никогда не получал помощи ни от Украины, ни от других стран, ни финансовой, ни организационной.

Кроме того, юрист добавила, что темы для выступлений всегда выбирал сам Галкин.

Прошлым летом также предпринимались попытки исключить его из этого списка, однако Замоскворецкий суд поддержал Минюст, и это решение было оставлено без изменений после апелляции.

Ранее сообщалось, что юморист Галкин опроверг свою причастность к политической деятельности.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.