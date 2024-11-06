Верховный суд отклонил жалобу защиты экс-министра обороны ДНР Стрелкова и оставил его в колонии

Защита Стрелкова подала в Верховный суд жалобу, в которой попыталась оспорить законность приговора за экстремизм на срок в четыре года лишения свободы.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — таков был вердикт судебной коллегии.

Журналисты отметили, что все слушание жалобы проходило в закрытом режиме, их допустили в зал только для оглашения резолюции, которая была вынесена по итогам апелляции. Сам Стрелков на заседание не прибыл. Он сейчас находится в колонии общего режима в Кировской области, в городе Кирово-Чепецке.

Ранее появлялись сообщения о том, что у Игоря Стрелкова в местах лишения свободы стали проявляться проблемы с сердцем. У него появились стенокардия, ишемия и ухудшение дыхания. Защита стала требовать от правоохранителей перевести своего подопечного в медицинский стационар.