Верховный суд поддержал отказ от ареста беременных и отцов малолетних

По делам небольшой и средней степени тяжести беременных женщин нельзя будет отправлять в изолятор. Такой тезис содержится в проекте постановления пленума Верховного суда России. Об этом сообщило РИА Новости.

По замыслу Верховного суда, под арест не будут брать несовершеннолетних, беременных женщин, матерей малолетних детей, а также отцов, которые являются единственным родителем у малолетних детей. Эта мера распространяется на ряд других категорий людей.

«Усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может», — указано в проекте нового закона.

Все эти категории смогут попадать в следственный изолятор только в крайних случаях, если совершенные преступления были связаны с насилием либо с угрозой его применения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков. В частности, предлагается исключить возможность лишения свободы за первичное незаконное приобретение, хранение или изготовление наркотиков без цели сбыта, а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений и подделку рецептов на наркотические вещества. Эти деяния относятся к категории небольшой тяжести, и за счет этого суд сможет обязать осужденных пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.