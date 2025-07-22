Госдума приняла законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов

Государственной думой принят законопроект, согласно которому за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов будет накладываться штраф. Об этом в своем телеграм-канале сообщило РИА Новости.

Согласно новому законопроекту, за применение VPN не будут наказывать. Вход в запрещенные в РФ социальные сети также ненаказуем. Штрафовать станут только за умышленный поиск экстремистских материалов, которые внесены в специальный федеральный список, и за получение доступа к ним. Наказанию будут подвергать за выкладывание в доступ трудов лидеров нацистской Германии, а также за публикации, которые призывают к убийствам на национальной либо религиозной почве.

Физические лица будут штрафоваться за такие деяния на суммы в 3-5 тыс. руб. За рекламу VPN-сервисов будут выписывать штрафы до 80 тыс. для граждан, и до полумиллиона для юридических лиц. Председатель Госдумы Володин уже пообещал, что депутаты будут контролировать принятый закон, и при необходимости корректировать его.

Глава Минцифры Максут Шадаев уже пояснил, что новый закон коснется порядка 5,5 тыс. материалов, которые внесены в реестр экстремистской информации. По его словам, правоохранителям каждый раз придется доказывать, что гражданин имел злой умысел при выходе на такие данные.

Ранее этот законопроект раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, главная беда этого документа в размытых формулировках. Они позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации, либо переход по случайной ссылке.