Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали на два месяца

Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Омской области.

В Омской области двух 16-летних подростков заключили под стражу по подозрению в совершении террористического акта. Как выяснилось, юные правонарушители подожгли вертолет, находившийся на вертолетной площадке.

Преступление было совершено по заказу неизвестных лиц, которые обещали подросткам вознаграждение в размере $20 тыс. Однако деньги они так и не получили, а заказчик удалил переписку. Известно, что школьники снимали свои действия на видео.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (до 21 ноября текущего года) с содержанием в следственном изоляторе.

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