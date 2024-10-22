Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области
В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку
Фото: [pxhere.com]
В Нижегородской области произошла жесткая посадка вертолета санавиации в лесу, сообщил SHOT. По предварительным данным, травмы получили пилот и врач.
Инцидент произошел недалеко от села Малая Овсянка. Причиной жесткой посадки стала техническая неисправность.
По информации источника, на борту находились три человека — старший пилот, второй пилот и врач. Для оказания помощи на место прибыли два вертолета с медиками из ближайших медицинских учреждений.
По имеющейся информации, вертолет выполнял перелет в рамках госконтракта с АО «Национальная служба санитарной авиации».
Ранее в СМИ появились фотографии, сделанные якобы на месте жесткой посадки. Однако эти снимки были сделаны на месте другого происшествия в мае 2022 года.
Ранее сообщалось, что на борту сбитого Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец, который снял последнее видео перед крушением.