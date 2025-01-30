Вертолет, столкнувшийся с лайнером в Вашингтоне, не отвечал диспетчерам на предупреждения

Военный вертолет, который столкнулся с пассажирским самолетом в Соединенных Штатах, незадолго до авиакатастрофы перестал отвечать на запросы. Такое заявление сделало новостное агентство The Associated Press.

Журналисты получили запись переговоров диспетчера с вертолетчиками. По ним сначала пилоты запрашивали эшелонирование для того, чтобы избежать столкновения с авиалайнером. Но примерно за полминуты до трагедии они перестали отвечать на вызовы и команды.

«Аудиозапись не содержит никакого ответа от вертолета на предупреждения диспетчерской службы», — указали авторы статьи.

Ранее появился список фигуристов, которые летели с чемпионата США по фигурному катанию. Судя по всему, все они погибли. Среди спортсменов было много выходцев из России, там также были их дети.