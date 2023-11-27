«Ветер с ног сносит»: выяснилось, как дончане справляются с непогодой

Непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей в ДНР. Как рассказал глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин, в результате этого без электричества остались 190 тыс. жителей.

По его словам, также были отключены 214 котельных, движение всех троллейбусных маршрутов и некоторых трамвайных — остановлено.

Прошедшая ночь и утро оказались тяжелыми для дончан. Как рассказала нам жительница Донецка Светлана Б., в их квартире резко похолодало.

«У нас автономное отопление — электрическое, на конвекторах, поэтому ночью я проснулась от жуткого холода. Пришлось включить все конфорки на газовой плите и даже духовку, чтобы прогреть хотя бы кухню. Давно пора было поставить газовый котел, но все руки не доходили, да и стоит это не три копейки», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погода, по ее словам, действительно разбушевалась.

«Ветер с ног сносит. Вышли с сыном до магазина — еле-еле дошли. Вместо привычных 15 минут дорога в одну сторону заняла минут тридцать», — призналась женщина.

Ранее власти Крыма сообщили о погибшем человеке из-за разразившейся непогоды.