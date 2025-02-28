По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, стремление устроить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) показывает, что киевский режим готов на все, чтобы дестабилизировать и расколоть российское общество, в том числе и на убийство близкого к президенту РФ человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что Незалежная при поддержке Брюсселя планирует воевать против России «до последнего украинца». Переговоры между Москвой и Вашингтоном при этом Киев не волнуют, положительное решение им не нужно.

По мнению Гончарова, поскольку сегодня Украина не имеет никаких успехов на линии фронта, киевскому режиму ничего не остается делать, кроме как проводить на нашей территории теракты, диверсии и убийства, в том числе убийства значимых для граждан РФ людей.

Он уточнил, что украинские спецслужбы не имеют никаких проблем с вербовкой агентуры на территории нашей страны. Шевкунов, которого нередко называют «духовником Путина», является значимым лицом для российского общества, государства и лично для президента.

Ранее Песков прокомментировал покушение на митрополита Тихона.