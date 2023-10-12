Ветеран «Альфы» Гончаров объяснил, почему ХАМАС удалось поставить на колени «лучшую разведку мира»

Не один десяток лет израильские спецслужбы считались мастерами в сфере разведки и контрразведки. Тем не менее внезапное вторжение боевиков ХАМАС на территорию Израиля развеяло эти иллюзии. По словам главы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, израильская разведка, судя по всему, стала жертвой своей репутации и просто «расслабилась». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что рейтинги в данном случае ничего не значат, эффективность армии показывают именно происходящие в государстве события. Израиль же как государство-обладатель титулов «суперспецназ» и «супершпион» разом получил на своей территории около 300 боевиков, принявшихся немедленно уничтожать его население, разбомбили все, что можно, и оказали достойное сопротивление местным силовикам.

По мнению эксперта, победа Израиля в секторе Газа вполне вероятна.

Он уточнил, что израильская армия вполне может сравнять эту территорию с землей одновременно с населением, поскольку жестокость военных в данной ситуации выходит просто за рамки.

Гончаров пояснил, что боевики ХАМАС долгое время рыли подземные тоннели под фортификационными сооружениями, возведенными Израилем на границе с сектором Газа. Кроме того, нападение палестинцев прошло в субботу, во время шаббата, когда евреям предписано ничего не делать.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».