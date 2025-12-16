После трагедии в Одинцове люди массово несут к школе цветы и игрушки

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

У забора Успенской средней школы в Горках-2 появился стихийный мемориал: детские игрушки, мягкие мишки и живые цветы, принесенные в память о десятилетнем мальчике, погибшем от рук одноклассника. Об этом пишет ряд телеграм-каналов и Life.ru .

Люди с середины дня 16 декабря продолжают нести цветы и мягкие игрушки к забору школы, объединяясь в общем горе. Люди выражают соболезнования и обсуждают жуткую ситуацию. Стихийный мемориал у школы в Одинцово — это не только памятник невинной жертве, но и немой вопрос к системе охраны заведения.

Пока же расследование показывает, что инцидент развивался почти по классическому сценарию скулшутинга: 15-летний подросток, ученик школы, беспрепятственно пронес нож. Сначала он напал на других детей в коридоре, а затем, распылив перцовый баллончик, атаковал охранника, который попытался его остановить. Правоохранительные органы проверяют версию о том, что нападавший разделял экстремистские националистические взгляды и мог планировать теракт.

Напомним, что из-за нападения школьника с ножом погиб один ученик, еще несколько человек получили ранения. Тем временем мальчика задержали и допросили, он дал признательные показания.

Ранее школьница рассказала, как учительница спасала детей во время нападения в Одинцове.