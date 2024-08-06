По словам майора американской армии Станислава Крапивника, передача Незалежной истребителей F-16 уже стала оборачиваться для нее большими проблемами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что лишь малое число самолетов можно базировать на территории Украины из-за отсутствия инфраструктуры, активной охоты на их уничтожение, а также в силу того, что американцы, англичане и поляки станут обслуживать их. А в целом полученные Киевом истребители являются списанными «особями», которые Нидерланды готовили на запчасти.

По мнению эксперта, также для охраны истребителей придется бросить лучшие средства и силы ПВО, которыми обладает Незалежная.

Он подчеркнул, что ключевой проблемой Киева с истребителями F-16 является дефицит подготовленных пилотов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал нашему изданию, почему влияние истребителей F-16 на ход спецоперации будет минимальным.