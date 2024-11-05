Ветеран ГРУ назвал важнейшие цели военной разведки России

Оценка реакции Северо-Атлантического альянса и стран Запада на разгром ВСУ является важнейшей целью военной разведки России. Так считает Владимир Винокуров, ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок. Его мнение привело РИА Новости.

По его мнению, российской разведке предстоит выяснить, как НАТО планирует использовать свои объединенные силы при поражении Украины.

«Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ», — указал он.

Российским властям надо знать, что предпримут западные государства в том случае, если цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее украинский президент Зеленский сообщил, что его разведка насчитала в Курской области 11 тыс. военных из КНДР. Он посетовал на то, что Запад пока никак не реагирует на такие сведения.