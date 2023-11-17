Ветерана ВОВ избили в коммунальной квартире в подмосковном Серпухове

В Серпухове местная жительница подралась с ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Об инциденте правоохранителям рассказали работники больницы, куда ветеран обратился после конфликта. По предварительным данным, все произошло в коммунальной квартире на Советской улице. Между пенсионером 1932 года рождения и женщиной 1988 года рождения случилась ссора, переросшая в драку. В результате пенсионер получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в одной из подмосковных школ мать шестиклассницы подралась с учительницей.