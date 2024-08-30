«Ветераны России» попросили Следком признать футболиста Алиева террористом и экстремистом
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Общественная организация обратилась с обращением к Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету с требованием признать экстремистом и террористом бывшего полузащитника «Локомотива» Александра Алиева. Об этом сообщило РИА Новости.
Свое обращение общественники направили в адрес Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета, и Игоря Краснова, главы Генеральной прокуратуры. В нем они попросили провести тщательную проверку высказываний Алиева на предмет оправданий терроризма и экстремизма.
«В своих публичных высказываниях Алиев призывал Вооруженные силы Украины «убивать мирное население Курской области», что является прямым призывом к насилию и нарушением прав российских граждан», — указали представители организации.
В том случае, если правоохранители выявят в таких речах признаки преступления, то против Алиева должно быть возбуждено уголовное дело.
Сам Алиев является уроженцем Хабаровского края. В Курской области проживают его родственники. Это не помешало спортсмену выступить с призывом к убийству мирных граждан.