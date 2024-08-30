«Ветераны России» попросили Следком признать футболиста Алиева террористом и экстремистом

Общественная организация обратилась с обращением к Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету с требованием признать экстремистом и террористом бывшего полузащитника «Локомотива» Александра Алиева. Об этом сообщило РИА Новости.

Свое обращение общественники направили в адрес Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета, и Игоря Краснова, главы Генеральной прокуратуры. В нем они попросили провести тщательную проверку высказываний Алиева на предмет оправданий терроризма и экстремизма.