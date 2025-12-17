Ветеринар предупредил об опасностях новогоднего декора для домашних животных

Новогоднее веселье может обернуться серьезными проблемами для домашних питомцев. Как отмечает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, в праздничные дни врачи сталкиваются не только с дежурствами, но и с целым потоком случаев отравлений, ожогов от петард и травм у животных, которые нередко требуют даже хирургического вмешательства. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, главная опасность — это не столько пряные салаты со стола, сколько сама праздничная атрибутика. Блестящий «дождик» и мишура, которые кошка может проглотить, зачастую приводят к непроходимости кишечника — обратно выплюнуть их животное физически не может. Не менее опасны и электрические гирлянды: любопытные питомцы перегрызают провода и получают удар током. Даже живая елка может стать источником проблем — ее хвою нередко обрабатывают химикатами, вызывающими аллергию, а в морозной кроне могут прятаться проснувшиеся в тепле клещи.

Ветеринар подчеркнул, что последствия такой невнимательности бывают печальными: вместо праздника хозяевам приходится срочно везти питомца в клинику, а лечение может оказаться долгим и затратным. Чтобы избежать этого, достаточно принять несколько простых мер. Врач советует использовать гирлянды на батарейках, надежно закреплять елку и по возможности выбрать качественную искусственную — она безопаснее. Отвадить кошку от дерева помогут апельсиновые корки или эфирные масла с цитрусовым запахом, а также «стражи» в виде включенного пылесоса рядом.

По его мнению, сохранить праздник и для себя, и для питомца вполне реально. Итог прост: немного предусмотрительности и понимания любопытной природы животных помогут превратить новогодние дни в по-настоящему радостное время для всех обитателей дома, без внеплановых визитов к ветеринару. Главное — помнить, что для наших четвероногих друзей праздник должен быть не только красивым, но и безопасным.

