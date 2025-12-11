Спасение питомца: простые правила безопасности от ветеринара, чтобы Новый год не закончился трагедией

Яркие новогодние украшения и громкие фейерверки, создающие праздничную атмосферу для людей, могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья домашних питомцев. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков, указав на специфические риски для кошек и собак.

По словам специалиста, для кошек наибольшую опасность таит в себе традиционная новогодняя ель. Любопытные животные могут серьезно пораниться осколками стеклянных игрушек, запутаться в гирляндах или декоративном дождике.

Особую смертельную угрозу представляет мишура: проглотив ее, кошка имеет крайне мало шансов выжить. Ветеринарный врач рекомендует владельцам заранее позаботиться о безопасности и заменить бьющиеся украшения на более безопасные альтернативы из пластика или бумаги.

Что касается собак, то для них, как отметил Цыпленков, главным стресс-фактором становятся фейерверки. Громкие звуки салютов и петард вызывают у животных сильнейший испуг, заставляя их прятаться. Для особо чувствительных питомцев эксперт советует заранее проконсультироваться с ветеринаром о возможности применения специальных седативных препаратов, которые помогут снизить уровень страха и тревоги в праздничные ночи.

