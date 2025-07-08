Ветеринар предупредила о серьезной угрозе жары для домашних животных

По ее словам, животные тяжело переносят высокие температуры. Признаки теплового удара – вялость, ярко-красные язык и десны, тяжелое дыхание. Для охлаждения критически важно обеспечить доступ к прохладным зонам (например, кафель ванной). Кроме того, прямые лучи особенно опасны для бесшерстных пород (риск термических ожогов), а питомцам с густым подшерстком необходима регулярная вычесывание. Гигиенические стрижки допустимы, но не «под ноль», чтобы не лишать животное естественной защиты. При этом прямой поток воздуха от вентилятора или кондиционера может навредить здоровью питомца.

Ветеринарный врач предупредила, что без принятия мер перегрев может привести к критическому состоянию, требующему экстренной помощи, также бесшерстные животные рискуют получить болезненные солнечные ожоги кожи. Кроме того, неправильное использование приборов для охлаждения или стрижка «под ноль» усугубляют риски для здоровья.

По ее мнению, при перегреве следует немедленно завернуть питомца в мокрое холодное полотенце, переместить в прохладу, дать прийти в себя, стоит использовать охлаждающие коврики, замороженные бутылки с водой. Также нужно создать зоны с прохладной поверхностью, избегайте прямого солнца, вычесывайте животных с густым подшерстком. При этом категорически нельзя использовать человеческие солнцезащитные кремы. Питомцы слизывают их, а токсичные компоненты (парабены) вызывают отравления и аллергии, особенно у бесшерстных пород.

Ранее ветеринар Меликова перечислила правила ухода за шерстью питомцев в жару.