Ветеринар Меликова перечислила правила ухода за шерстью питомцев в жару

Жаркая погода требует особого подхода к уходу за шерстью домашних животных. По словам ветеринарного врача Юлии Меликовой, в жаркие и знойные дни особенно важно правильно ухаживать за питомцами с целью предотвратить перегрев, кожные проблемы и чрезмерную линьку. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что для короткошерстных пород, вроде такс, биглей и доберманов, рекомендуется проводить еженедельное вычесывание посредством специальных резиновых перчаток или фурминатора, который эффективно удаляет отмершие волоски и улучшает циркуляцию воздуха у кожи. В свою очередь длинношерстных надо расчесывать каждый день с применением пуходерки, при этом особое внимание стоит уделять зонам за ушами и в паховой области, где чаще всего образуются колтуны.

По мнению ветеринара, в жару весьма актуальна гигиеническая стрижка. Оптимальной считается длина шерсти примерно два-три сантиметра, что дает возможность животным ощущать себя комфортно, без нарушения естественных процессов терморегуляции.

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