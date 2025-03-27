Ветеринар Селиванов назвал способы обезопасить собаку от укусов насекомых

Сезон активности клещей в Московском регионе стартовал раньше в связи с аномально теплой зимой. Страдают от данной напасти не только люди, а также и животные. Ветеринарный врач Александр Селиванов пояснил, каким образом защитить свою собаку от укуса клеща. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, прежде всего необходимо понимать, в каких местах собака может столкнуться с клещом. Наиболее вероятным местом встречи клещей с собаками в городских условиях, особенно по выходным и понедельникам, являются железнодорожные вокзалы.

Ветеринар отметил, что клещ может прицепиться к дачникам, а после на одежде благополучно «приедет» в город.

По его мнению, для профилактики укусов этих насекомых следует проводить регулярный тщательный осмотр животного, использовать специальные щетки для вычесывания клещей, а также специальные спреи краткосрочного действия, спецошейники против блох и клещей.

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