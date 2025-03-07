Ветеринар Цыпленков пояснил важность употребления в пищу питомцами сырого мяса

В мире, где питомцы стали полноправными членами семьи, вопрос их питания приобретает особую важность. Кормить кошек и собак сухими кормами или сырым мясом — дилемма, которая вызывает бурные споры среди владельцев и специалистов. Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, как правильно кормить домашних животных. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, кошки и собаки являются хищниками по принципу пищеварения, то есть их организм рассчитан на уничтожение сырого мяса большими кусками. Высокая кислотность желудочного сока и короткий кишечник дают им возможность переваривать мясо без проблем, а зубы предназначены для разрывания тканей, а не пережевывания.

Ветеринар добавил, что при этом вареное мясо не подходит питомцам, поэтому их необходимо кормить только крупными кусками сырого мяса, как задумано природой. При этом индустрия кормов, несмотря на все споры, сделала огромный шаг вперед. Однако уровень кормов сильно варьируется.

По его мнению, мокрые корма хуже сухих по ряду показателей: высокая влажность, мягкая текстура, из-за которой зубы не работают, и в них в разы меньше витаминов после термической обработки. Таким образом, оптимальным вариантом в этом случае будет комбинированное питание. В целом выбор рациона остается за владельцем, однако ключевой принцип — следить за качеством продуктов и соблюдать баланс.

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