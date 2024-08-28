Въезд в Курчатов временно ограничат в связи с режимом КТО

С 29 августа оперативный штаб вводит дополнительные меры безопасности из-за режима контртеррористической операции в регионе, как сообщил врио губернатора региона. Алексей Смирнов опубликовал соответствующую информацию на своей странице в социальных сетях в среду, 28 августа.

Оперштаб Курской области решил ввести дополнительные меры безопасности для защиты местных жителей. Это связано с продолжающимися попытками ВСУ пробраться в город. Именно поэтому въезд в Курчатов будет ограничен.

Контроль за исполнением данного решения осуществляется на блокпостах. Однако попасть в город все еще могут жители, имеющие прописку. Люди без регистрации, работающие в Курчатове, тоже имеют такую возможность (после получения пропусков в администрации Курчатовского района и города).

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС «серьезной» и заявил о возможности ядерного конфликта.