В Сумской области поля стали местом гибели украинских военнослужащих. Соответствующее видео распространилось в телеграм-канале «Северный ветер».

В публикации отмечается, что бойцы 30-го мотострелкового полка, используя беспилотные летательные аппараты, а именно ВОГи и FPV-дроны, ликвидируют пехоту противника, сбрасывая боеприпасы. На кадрах, снятых с дрона, запечатлены тела павших солдат.

Ранее сообщалось, что в районе Красного Лимана, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), российские военнослужащие захватили в плен вьетнамского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).