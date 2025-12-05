Видеорегистратор зафиксировал серию взрывов рядом с Финляндским вокзалом в Петербурге

В районе Финляндского вокзала Санкт-Петербурга раздалась серия взрывов. Взволновавшие жителей Северной столицы хлопки были зафиксированы на видеорегистратор случайной очевидицы. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

На кадрах отчетливо слышны два мощных хлопка, сопровождавшихся яркими вспышками, осветившими ночное небо. Третий взрыв, судя по описанию автора видео, был настолько сильным, что ударная волна ощутимо раскачала ее автомобиль. Точное место и источник детонации на записи определить невозможно.

На данный момент официальные структуры — МЧС, правоохранительные органы и городская администрация — не прокомментировали происшествие в районе одного из ключевых транспортных узлов города. Отсутствие оперативного заявления от властей порождает множество вопросов и спекуляций в социальных сетях и местных пабликах.

Ранее СМИ сообщили об атаке беспилотников на комплекс «Грозный-Сити» в Чечне.