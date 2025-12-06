Виновник аварии в Иркутской области сбежал пешком, бросив поврежденный автомобиль

В Иркутской области водитель автомобиля Honda Fit Shuttle совершил наезд на трех пешеходов и скрылся с места происшествия, бросив поврежденное транспортное средство. Об инциденте сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Babr Mash.

По предварительным данным, авария произошла на подъезде к селу Кимильтей. Водитель, как предполагается, не справился с управлением: сначала его автомобиль врезался в припаркованную у дороги легковушку, после чего вылетел на обочину, где сбил троих молодых людей 18-19 лет.

Не дожидаясь прибытия экстренных служб, виновник ДТП покинул место ЧП. По информации канала, он сбежал пешком, оставив на дороге свою машину. В настоящее время личность водителя и его местонахождение устанавливаются. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

Состояние пострадавших пешеходов уточняется. Обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери управления, выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что два колеса оторвались у большегруза на трассе в Свердловской области.