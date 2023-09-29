«Висела вниз головой»: в Подмосковье спасли кошку Мусю, застрявшую в батарее

Работники 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили застрявшую в батарее кошку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал замначальника части Михаил Паленов, инцидент произошел в квартире в Дубне. В Систему-112 о случившемся сообщила хозяйка кошки. Женщина вернулась домой и обнаружила питомца по кличке Муся висящим вниз головой на батарее, поскольку левая задняя лапа животного была зажата между пластинами.

Пока женщина ждала спасателей, она села рядом с кошкой и положила ее себе на колени, чтобы облегчить ее состояние. Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и расширили расстояние между секциями радиатора с помощью слесарного инструмента. Кошка была спасена.

«Спасатели рекомендовали хозяйке животного обратиться к ветеринару, чтобы определить травмирована ли лапка у пушистой любимицы», — рассказал Паленов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли кошку, которая два дня просидела на дереве.