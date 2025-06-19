Вице-губернатора Ленобласти нашли мертвым в загородном доме

В Ленинградской области трагически скончался вице-губернатор Игорь Петров. Его тело было обнаружено в загородном доме, расположенном в деревне Юкки Всеволожского района, сообщил портал 78.ru.

При осмотре тела чиновника было зафиксировано огнестрельное ранение. По предварительной версии, озвученной 78.ru, причиной ранения могла стать неосторожность при обращении с оружием во время его чистки.

Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия, не выявили признаков проникновения в дом, где был найден погибший Петров.

Игорь Петров занимал должность вице-губернатора Ленинградской области с декабря 2017 года. Кроме того, он выполнял функции представителя губернатора в региональном Законодательном собрании.

Ранее сообщалось, что экс-помощник мэра Улан-Удэ попал под обстрел иранских ракет в Бат-Яме.