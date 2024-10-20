Экс-мэр Владивостока, осужденный на 15 лет, отправится на СВО

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по делу о коррупции, подписал контракт с Министерством обороны РФ, сообщил «Коммерсанту» источник из его окружения. Экс-градоначальник отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Пушкарева осудили в 2019 году за коррупционные преступления, связанные с препятствием государственной деятельности и взятками, общая сумма которых составила 50 млн руб. По данным следствия, его действия затруднили участие других организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог.

Вместе с экс-мэром осуждены его брат Андрей Пушкарев (8 лет условно) и Андрей Лушников (10 лет). Всех троих суд обязал выплатить штраф в размере 500 млн руб.

В июле 2022 года Пушкарева признали виновным еще в одном уголовном деле, связанном с злоупотреблением должностными полномочиями, в результате которого был причинен ущерб в размере 33 млн руб., ограничивший коммерческую деятельность пассажирских перевозок в пользу муниципальных предприятий.

Ранее сообщалось, что к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму свыше $500 тыс.