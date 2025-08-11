Вице-мэра Салехарда задержали силовики при попытке улететь из города

Николай Токарчук, заместитель руководителя администрации Салехарда, был задержан при попытке улететь из города. Об этом сообщила URA.RU.

Издание сослалось на некий осведомленный источник. Согласно ему Токарчука задержали при попытке покинуть город, для этого привлекли бойцов СОБР Росгвардии.

«Николая Токарчука задержали в аэропорту 10 августа. Какие ему предъявлены обвинения — неизвестно», — указали журналистам.

Управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу не стало отрицать факта задержания, но и не взялось уточнять, за что именно был задержан чиновник.

