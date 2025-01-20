Росморречфлот: затонувший в Черном море танкер утилизируют на месте

Танкер «Волгонефть-239», затонувший с тоннами мазута на борту в Черном море, будет утилизирован прямо там, где он в настоящее время находится. Данной информацией в эфире Первого канала поделился глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

В данный момент Морспасслужба Министерства транспорта Российской Федерации продолжает работы по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239». Для проведения операции привлечено восемь специализированных транспортных средств, которые были доставлены к задней части потерпевшего крушение судна по специально созданной временной дамбе. Эта дамба служит защитным барьером, который предотвращает возможные утечки нефтепродуктов.

«Танкер „Волгонефть-239“ утилизируют на месте», — заявил Тарасенко.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого находилось 13 членов экипажа, на борту второго — 14. Причиной аварии стал сильный шторм: суда столкнулись с ветром и волнами, достигавшими семи баллов. Экипаж обоих танкеров был эвакуирован, но один из моряков «Волгонефти-212» погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.