ВКС России уничтожили более 10 пунктов базирования боевиков в Сирии

Террористы, вышедшие из зоны Эт-Танф в Сирии, пытались укрыться в труднодоступных местах горного массива. Однако там их настигли российские Воздушно-космические силы. Об этом сообщает генерал-майор Юрий Попов, замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Боевики пытались исчезнуть с поля зрения, но их позиции были оперативно раскрыты. Труднопроходимая местность с плохой видимостью осложняла задачу, но ВКС смогли раскрыть расположение вояк. Они планировали скрыться на массиве Эль-Бишри. По словам Попова, были нанесены удары, которые уничтожили 11 позиций противника.

В том же районе Эт-Танф миссия Центра зафиксировала как минимум 12 нарушений воздушного пространства. Заметили группу истребителей F-15 и штурмовики А-10 Thunderbolt. Полагают, что нарушения исходят от США, которые постоянно устраивают какие-то опасные инциденты на высоте.

Напомним, что в марте 2024 года ВКС уничтожили целых два пункта базирования террористических группировок в Сирии в рамках антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что политолог высказался об угрозе Израиля ударить по иранским ядерным объектам.