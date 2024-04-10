Политолог Цуканов усомнился, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана

Израиль ударил по консульству в Иране в Сирии, чем ликвидировал высокопоставленных офицеров. При этом израильские власти предупредили, что в случае мести атакуют ядерные иранские объекты. Однако консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов сомневается, что Израиль действительно пойдет на это. Свое мнение политолог высказал в беседе с KP.RU .

Среди возможных сценариев пока в зарубежных СМИ обсуждают удары по заводу в Эраке, АЭС в Бушере, заводу по обогащению урана в Натанзе и урановому руднику в Гачине. Есть в списке и предприятие по переработке урана в Исфахане и Куме, а также загадочный военный объект в Парчине. Хотя эксперты считают, что Израиль вряд ли совершит нападение на эти места, вероятность какой-то диверсии существует. Иран также не станет молчать на выпады. Тем временем армии Израиля и США пришли в повышенный режим готовности.

Как предполагает Цуканов, иранская месть за Дамаск и удары со стороны Израиля станут порционными. Напрямую бить в ядерные предприятия никто не будет.

«Но может быть и другой вариант удара – например, массированная кибератака, которая нарушит работу объектов. Однако израильтян удерживает непредсказуемость дальнейшего развития конфликта. Ситуация осложнена тем, что комплекс предприятий Ирана является разветвленным, а часть наиболее важных объектов, вероятно, находится под землей. Авианалет или кибератака вряд ли нанесут непоправимый ущерб объектам, зато развяжут Тегерану руки в ответных действиях», — высказался аналитик.

Напомним, Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. Погибли семь человек, среди которых командиры и координаторы атак на израильские земли.

Ранее сообщалось, что Израиль угрожает Ирану в случае ответных действий за атаку на Дамаск.