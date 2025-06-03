ВКС России впервые использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Николаеве
«ВО»: ВС РФ впервые ударили «Кинжалом» по Николаеву
Фото: [flickr.com]
Российские воздушно-космические силы впервые использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» для нанесения удара по цели в Николаеве. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель».
Согласно информации канала, ракета «Кинжал», запущенная с истребителя МиГ-31К ВКС России, впервые успешно поразила объект в городе Николаеве. Предположительно, целью атаки стал энергетический объект, использовавшийся украинскими вооруженными силами.
Ранее сообщалось, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.