Владелец судна Seven Pearls пытается спасти пострадавших российских моряков после удара США по Йемену

Владелец танкера Seven Pearls предпринимает усилия по эвакуации российского экипажа и раненых моряков, оказавшихся на опасной территории в условиях обострения конфликта в Йемене. Об этом посольство РФ в Сане сообщило в телеграм-канале.

Отмечается, что из трех пострадавших россиян одного пришлось госпитализировать в Сану с тяжелым ранением глаз, требующим неотложной медицинской помощи. Двое других российских моряков получили легкие ранения, их жизнь сейчас вне опасности.

На судне Seven Pearls находились 19 российских моряков. Судно полностью обеспечивает безопасность экипажа — оно стоит на безопасном расстоянии от зоны боевых действий и ракетных обстрелов, а также оснащено всем необходимым для продолжения стоянки.

17 апреля США нанесли массированные удары по порту Рас-Иса, полностью разрушив его инфраструктуру. По информации хуситских источников, в результате авиаударов погибло 74 гражданских, более 170 человек получили ранения.

Минувшие месяцы отметились повышенной напряженностью. Хуситы предупредили о возможных ответных обстрелах Израиля в связи с обострением ситуации на границе с сектором Газа. Несмотря на режим перемирия, введенный в январе, нападения возобновились в марте. США в поддержку Израиля ведут активные атаки по объектам хуситов в Йемене.

Ранее хуситы заявили об атаке на авианосную группу США во главе с Harry Truman в Красном море.