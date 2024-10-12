Владелица Wildberries Ким считает экс-супруга виновным в краже около 40 млрд рублей

Владелица маркетплейса Татьяна Ким обвиняет экс-супруга Владислава Бакальчука в создании нестабильной обстановки в компании и краже около 40 млрд рублей. Об этом она заявила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По ее словам, непонятные события вокруг ее компании создают напряженную ситуацию среди партнеров и клиентов.

Ким считает, что ее бывший муж «потерял адекватность восприятия», а сотрудники компании все чаще сталкиваются с нескончаемыми угрозами, компания же подверглась хакерским атакам и нападениям на склады.

По ее мнению, именно действия экс-супруга стали причиной забастовок в прошедшем году. Ким утверждает, что его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила строительство и якобы обворовала Wildberries.

Владелица компании утверждает, что нет необходимости в ее спасении, а вопросы необходимо решать в рамках отечественного законодательства, а путем разборок в стиле 90-х.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд руб. против жены и ее компании.