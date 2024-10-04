Бакальчук подал иск на 350 млрд руб. против жены, Wildberries и РВБ

Владислав Бакальчук подал иск в суд на 350 млрд руб. против жены Татьяны, Wildberries и РВБ. Об этом сообщило издание Forbes, ссылаясь на представителей Бакальчука. Несколько лет назад Татьяна Ким являлась единственной владелицей Wildberries. Однако в конце 2019 года ее муж получил 1% от компании, поэтому он имеет право предъявить такой иск.

Владислав Бакальчук требует признать недействительными сделки по передаче активов компании Wildberries объединенной структуре. По его мнению, они незаконны и совершены с нарушением действующего российского законодательства. Об этом Бакальчук также написал в своем телеграм-канале. Там он отметил, что компания превратилась в инструмент для манипуляций.

Таким образом, к незаконно переданным активам относятся логистические мощности, склады, оборудование и другие ресурсы Wildberries, включая товарные знаки, сайт и программное обеспечение.

В пресс-службе объединенной компании заявили, что исковые документы пока не поступали. А Бакальчук, в свою очередь, уточнил, что на данный момент цифра в 350 млрд руб. — это лишь предварительная оценка, и в процессе разбирательств она может значительно увеличиться. Татьяна Ким пока никак не комментировала данное сообщение мужа в социальных сетях.

Ранее Бакальчук потребовал в суде признать сделку по домену WILDBERRIES.RU ничтожной.