Владельцы Tesla массово пожаловались на опасную неисправность

Владельцы автомобилей Tesla, по данным агентства Bloomberg, вынуждены брать на вооружение необычный для рядового автолюбителя инструмент — аварийный молоток для разбивания стекол. Причина кроется в периодических отказах электронных механизмов открывания дверей, которые могут заблокировать людей внутри машины.

Как отмечает издание, с 2018 года регуляторы США получили более 140 жалоб на неисправность дверных ручек у электромобилей этого производителя. Наличие молотка, который обычно хранится в салоне, позволяет в критической ситуации быстро создать выход через боковое стекло.

Проблема привлекла широкое общественное внимание: почти 35 тысяч человек подписали петицию с требованием к автопроизводителям пересмотреть дизайн и отказаться от полностью электронных систем открывания дверей в пользу более надежных решений.

Критику в адрес модной тенденции поддержали и в автомобильной индустрии. Основатель китайской компании Great Wall Вэй Цзяньцзюнь публично заявил, что будущие модели его бренда будут оснащаться традиционными ручками. Он назвал выдвижные системы тяжелыми, шумными, зависимыми от электропитания и уязвимыми к обледенению в холодное время года, что подтверждает практические недостатки технологичного, но ненадежного решения.

