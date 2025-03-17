Владимира Кулибабу осудили на 10 лет за двойное убийство

Бывший глава Федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба, признанный виновным в двойном убийстве, совершенном 30 лет назад, получил 10 лет лишения свободы в колонии общего режима по решению Санкт-Петербургского городского суда, передает РЕН ТВ.

Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль, проходившие по этому делу, были оправданы и получили право на реабилитацию, так как их причастность к преступлениям не была доказана.

Кулибаба был задержан в декабре 2021 года. Ему инкриминировали убийство Игоря Савина, члена «могиловской» ОПГ, и сотрудника правоохранительных органов Кирилла Угольникова, а также покушение на убийство бывшего помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова и участие в преступном сообществе, а также руководство им.

В ноябре 2010 года Кулибаба был арестован по подозрению в убийстве Вадима Чечеля, директора охранного предприятия «Каскад», которое произошло в 2008 году. Однако тогда он избежал наказания, поскольку присяжные вынесли вердикт о его невиновности.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд вынес новый приговор Михаилу Саакашвили, экс-президенту Грузии, добавив к его сроку 4,5 года тюремного заключения. Таким образом, общий срок его пребывания в заключении составит 12,5 года.