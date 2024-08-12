Российская ПВО уничтожила 18 беспилотников ВСУ над регионами за ночь

За ночь система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над регионами России 18 беспилотников. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

Так, ПВО отработала в небе над Курской, Воронежской и Белгородской областями. 11 БПЛА сбили над Курской областью, пять — над Белгородской, два — над Воронежской.

Минобороны РФ регулярно информирует о сбитых над территорией России вражеских беспилотниках. ВСУ каждый день предпринимают попытки дронами атаковать объекты в РФ.

10 августа Белгородская область подверглась атаке беспилотниками. Один из дронов чуть не врезался в автомобиль губернатора региона Вячеслав Гладкова.

В Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что корпорация «Ростех» разработала новейшую систему противовоздушной обороны (ПВО). Она включает в себя боевой модуль без автоматических пушек.