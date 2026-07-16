Власти Дубая отреагировали на информацию о взрывах в центре города

Власти Дубая официально опровергли информацию о взрывах, которые якобы прогремели в центральной части города, пишет РИА Новости .

Как передает пресс-служба властей Дубая, никаких взрывов в городе не было. Информация, распространившаяся в интернете, ряде телеграм-каналах и СМИ, является ложной. Власти призвали жителей и туристов доверять только официальным источникам.

Ранее агентство Reuters сообщало о громких звуках в районе Даунтаун со ссылкой на показания очевидцев. Однако официальный комментарий поставил точку в этом вопросе. Дубай, известный своим высоким уровнем безопасности, продолжает работать в штатном режиме.