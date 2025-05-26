Власти Эстонии обеспокоены ростом эскалации угроз в Балтийском море

Россия предпринимает шаги по усилению своего присутствия на Балтике, и это чревато появлением новых угроз. Такое заявление сделал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, его точку зрения привела британская газета The Telegraph.

Премьер считает, что за счет российских действий ситуация в Балтийском море становится более напряженной.

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — указал он.

Ранее стало известно, что Путин поддержал те меры, которые предложила Морская коллегия в направлении обеспечения свободы морского судоходства на Балтике. Они предусматривают адекватный ответ тем государствам НАТО, которые хотят ограничить движение судов в интересах РФ.