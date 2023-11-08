Власти Херсона сообщили о мощных взрывах

Об этом на личной странице в социальных сетях сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, который был назначен Киевом на данную должность.

Подробности взрывов, равно как и их источник пока неизвестны. Мрочко не уточнил, в каком районе города и что конкретно могло взорваться.

Напомним, что большая часть Херсонской области находится под контролем российских властей и военных. При этом меньшая ее часть, в том числе и Херсон, остается под патронажем украинских властей.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».