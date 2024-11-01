Власти Ирана допустили внесение изменений в свою ядерную доктрину

Иран может пересмотреть собственную ядерную доктрину, если для него, как для государства, возникнет серьезная угроза. Такое заявление сделал Камаль Харрази, советник верховного лидера этой республики. Его слова привел телеканал Al Mayadeen .

Харрази заявил, что Иран обладает техническими возможностями для создания ядерного оружия.

«Изменение ядерной доктрины все еще возможно в случае экзистенциальной угрозы для Ирана. Фетва лидера революции - это единственное, что нас останавливает», — указал он.

Фетва является религиозным запретом на какие-либо действия. Аятолла Али Хаменеи наложил ограничение на разработку такого оружия, поскольку оно ведет к гибели невинных людей. Тем не менее, иранцы могут начать расширение своей ракетной программы. Харрази заявил, что власти исламской республики уже думают над этим. Они могут снять с себя добровольное ограничение на создание ракет, дальность полета которых превышает две тысячи км. Советник добавил, что если Запад не признает озабоченность Ирана, то и он не должен принимать во внимание его опасения.

Ранее западные СМИ признали, что Иран обладает гиперзвуковым оружием. Ракета «Фаттах-1» относится к классу высокоточных, она способна пробить систему ПВО Израиля «Железный купол».