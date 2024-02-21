Власти Ирана обвинили Израиль в проведении диверсии на своем газопроводе

Израильтяне попытались вывести из строя основную газовую иранскую магистраль, чтобы пресечь снабжение страны этим видом топлива. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Его слова привело агентство Tasnim.

По его утверждению, диверсантам не удалось добиться своей основной цели. Повредить удалось только несколько ответвлений, которые ведут на периферию от газопровода.

«Данный заговор не имел никаких последствий для городов и населенных пунктов», - констатировал он.

Диверсия была совершена еще 14 февраля, тогда глубокой ночью на газовой магистрали прогремели два взрыв, вслед за ними вспыхнул пожар. Уже через три дня американские СМИ допустили, что за этим ЧП может стоять Израиль.

Ранее сообщалось, что Ирану удалось договориться с пакистанским правительством, по каким именно местам на территории друг друга они будут наносить удары с целью борьбы с сепаратизмом.