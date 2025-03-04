Власти Японии приступили к эвакуации населения из-за масштабного лесного пожара

В японской префектуре Иватэ возникло серьезное природное возгорание. Из-за него пришлось эвакуировать более 1,2 тыс. человек с мест их проживания. Об этом сообщил национальный телеканал NHK.

Общая площадь пожара, который бушует в Японии в префектуре Иватэ, уже составляет более 2600 гектаров. Его пытается тушить порядка 2 тыс. человек. В ликвидации стихийного бедствия задействованы вертолеты. Пламя уже подошло вплотную к городу Нагасаки и ряду населенных пунктов поблизости, повреждения получили объекты, которые находятся в регионе Санрике.

Местным властям уже пришлось эвакуировать около 1,2 тыс. человек в безопасные места. Специалисты говорят, что текущий лесной пожар является самым сильным на японской территории с 80-х годов прошлого века. Пламя уничтожило и повредило около 16 тыс. зданий, а жертвами пожара уже стали 28 человек.

Ранее сообщалось о пожаре на складе пластиковой продукции в Подмосковье. В деревне Большое Буньково вспыхнуло помещение площадью в 3,3 тыс. кв. м, где хранились товары из легковоспламеняющегося пластика. К тушению возгорания пришлось привлечь 45 сотрудников и 10 единиц специализированной техники.