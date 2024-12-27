Росрыболовство: разлив мазута у берегов Крыма привел к массовой гибели дельфинов

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) подтвердило, что в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе произошла утечка мазута, что привело к гибели дельфинов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В акватории Керченского пролива 15 декабря во время шторма произошло кораблекрушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате были спасены 27 членов экипажа, один из них, к сожалению, погиб.

По информации от экстренных служб, на борту танкеров находилось около 9200 тонн мазута.

Росрыболовство сообщило, что разлив нефти негативно повлиял на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и многие другие населенные пункты Кубани.

«Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, предоставленной научно-экологическим центром «Дельфа», после аварии с участием танкеров на территории Краснодарского края было обнаружено 21 погибшее млекопитающее из семейства дельфинов.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.