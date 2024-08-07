Власти Курской области отменили проведение всех массовых мероприятий

Оперативный штаб, действующий в Курской области, решил отменить проведение всех массовых мероприятий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Смирнов указал, что решением регионального оперативного штаба было прекращение проведения каких-либо мероприятий, связанных с их посещением большим числом людей.

«Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий», — заявил он.

Губернатор также поблагодарил всех тех, кто оказывает Курской области помощь.

Ранее областная администрация данного региона назвала фейком видео, которое разошлось по Сети. На нем Смирнов призывал мужчин вступать в ополчение. По утверждению его правительства, мошенники из ЦИПсО наложили фальшивую аудиодорожку на настоящее видеоизображение губернатора.